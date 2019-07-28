Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Риттих: рад, что обошлись с «Флэймз» без арбитража. Не хотел через это проходить

Риттих: рад, что обошлись с «Флэймз» без арбитража. Не хотел через это проходить
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Давид Риттих, подписавший новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», рассказал о своих эмоциях от того, что сторонам удалось избежать арбитража.

«У меня свадьба и дата арбитража были назначены на один и тот же день. Думал: «Что? Нет...» Я чуть не умер. К счастью, мы разобрались с этим. Но всё же смогли договориться на той же неделе. Теперь намного проще и веселее. На этот раз я нахожусь на свадьбе члена семьи. Забавно, что так вышло.

Я в предвкушении. Мне нравится в Калгари. Организация дала мне шанс, и теперь я надеюсь оправдать их доверие своей игрой. Очень хорошо, что нам удалось договориться до арбитража. Никто не хочет через это проходить», — приводит слова Риттиха официальный сайт «Калгари Флэймз».

Риттих — о контракте с «Калгари» на $ 5,5 млн: у меня даже нет сил праздновать
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент