Риттих: рад, что обошлись с «Флэймз» без арбитража. Не хотел через это проходить

Голкипер Давид Риттих, подписавший новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», рассказал о своих эмоциях от того, что сторонам удалось избежать арбитража.
«У меня свадьба и дата арбитража были назначены на один и тот же день. Думал: «Что? Нет...» Я чуть не умер. К счастью, мы разобрались с этим. Но всё же смогли договориться на той же неделе. Теперь намного проще и веселее. На этот раз я нахожусь на свадьбе члена семьи. Забавно, что так вышло.
Я в предвкушении. Мне нравится в Калгари. Организация дала мне шанс, и теперь я надеюсь оправдать их доверие своей игрой. Очень хорошо, что нам удалось договориться до арбитража. Никто не хочет через это проходить», — приводит слова Риттиха официальный сайт «Калгари Флэймз».
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