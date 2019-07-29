Строум: теперь все знают, на что я способен

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Дилан Строум поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Я чувствую, что укрепил свои позиции в НХЛ. Но это не значит, что теперь можно не работать. Сейчас от меня будут требовать уже определённого уровня игры, потому что теперь все знают, на что я способен.



С нетерпением жду нового сезона. В концовке прошлого чемпионата мне показалось, что мы стали нащупывать свою игру. Все стали понимать друг друга. Мы надеемся, что в новом сезоне сразу начнём так играть», — цитирует Строума официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2018/19 22-летний форвард провёл за «Чикаго» 58 матчей, в которых отметился 17 голами и 34 результативными передачами.