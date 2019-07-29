Уодделл: оффер-шит по Ахо? Уже через две минуты знали, что повторим предложение

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал детали продления контракта с нападающим Себастьяном Ахо. Напомним, в начале лета 22-летнему финну был сделан оффер-шит со стороны «Монреаль Канадиенс». «Каролина» повторила предложение канадцев и сохранила форварда в своих рядах.



«Мы ни в коем случае не расстались бы с Ахо на этом этапе. Контрактное предложение поступило к нам в понедельник (1 июля) в 14:40. Мы оба прочитали его, а в 14:42 уже знали, что повторим его.



Я разговаривал с ним. Он хочет играть здесь. Его агент сказал ему, что таким способом он получит контракт без затягивания переговорного процесса на всё лето. Коллективный трудовой договор допускает это. Мы занимаемся бизнесом, и нам надо быть готовым к таким вещам. Теперь все эти проблемы остались в прошлом. Себастьян — отличный парень. Я понимаю, насколько он важен для команды. Думаю, все рады такому исходу. Он будет в команде как минимум ещё пять лет», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.

Уодделл — об оффер-шите «Монреаля»: удивлён, что не предложили больше