Уодделл: оффер-шит по Ахо? Уже через две минуты знали, что повторим предложение

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал детали продления контракта с нападающим Себастьяном Ахо. Напомним, в начале лета 22-летнему финну был сделан оффер-шит со стороны «Монреаль Канадиенс». «Каролина» повторила предложение канадцев и сохранила форварда в своих рядах.
«Мы ни в коем случае не расстались бы с Ахо на этом этапе. Контрактное предложение поступило к нам в понедельник (1 июля) в 14:40. Мы оба прочитали его, а в 14:42 уже знали, что повторим его.
Я разговаривал с ним. Он хочет играть здесь. Его агент сказал ему, что таким способом он получит контракт без затягивания переговорного процесса на всё лето. Коллективный трудовой договор допускает это. Мы занимаемся бизнесом, и нам надо быть готовым к таким вещам. Теперь все эти проблемы остались в прошлом. Себастьян — отличный парень. Я понимаю, насколько он важен для команды. Думаю, все рады такому исходу. Он будет в команде как минимум ещё пять лет», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.
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