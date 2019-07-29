Российский форвард «Адмирала» проходит просмотр в «Шахтёре» из Солигорска

Российский форвард Владислав Бойко находится на просмотре в солигорском «Шахтёре». Об этом сообщается на официальный сайте Федерации хоккея Республики Беларусь.



«Есть определённые «окна», рассчитываем точечно усилиться. Например, на позиции центра. Сейчас на просмотр приехал нападающий Владислав Бойко, дозаявим его на Кубок Салея. Он привлекался на пару матчей в «Адмирал», провёл продуктивный сезон в чешском «Динамо» из Пардубице. Это один из кандидатов на усиление», — заявил наставник «Шахтёра» Юрий Файков.



23-летний Бойко дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19 — на его счету одна игра в составе «Адмирала». В мае стало известно, что Владислав продлил контракт с клубом из Владивостока. Также в прошлом сезоне хоккеист поиграл в ВХЛ за «Ермак» и во второй лиге чемпионата Словакии.