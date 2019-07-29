Андронов: не представляю себя в России нигде, кроме как в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал заключение трёхлетнего соглашения с московским клубом.



«В России ни в одном другом клубе, кроме как в ЦСКА, я себя не представляю. Поэтому решение о продлении контракта принял без колебаний. Команда наша сохранилась, и новый сезон КХЛ, я в этом уверен, будет ещё интереснее, чем предыдущий.



Думаю, что ещё больше наших болельщиков придут на хоккей, чтобы поддержать родной ЦСКА.



Москва для меня родной город. Здесь живёт моя семья, здесь мой дом. Этот город я люблю, и мне здесь очень нравится. Люблю старую хоккейную арену ЦСКА, обожаю Кремль», — цитирует Андронова издание «Вечерняя Москва».



Напомним, в прошлом сезоне 30-летний хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.