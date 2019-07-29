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Уодделл: все четыре голкипера «Каролины» будут конкурировать друг с другом

Уодделл: все четыре голкипера «Каролины» будут конкурировать друг с другом
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подбор игроков на вратарской позиции.

«У нас есть Мразек. Он замечательно играл за нас в минувшем сезоне. И у нас есть ещё три вратаря. Нам нужен тот из них, кто лучше других справится с поставленными задачами.

Нам надо побеждать, а значит, в каждой игре на лёд должны выходить лучшие. Мы доказали это в прошлом году, отправив в фарм Дарлинга. Он там зарабатывал очень хорошие деньги.

Все четыре голкипера будут конкурировать друг с другом. В прошлом сезоне мы использовали трёх вратарей. Эта позиция крайне важна. И меня полностью устраивает, что у нас на данном этапе есть четыре претендента», – цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.

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