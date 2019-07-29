Шоу: буду ли я грязным на льду? Конечно, я же по-прежнему жив

Форвард Эндрю Шоу прокомментировал своё возвращение в «Чикаго Блэкхоукс» после трёх лет выступлений за «Монреаль Канадиенс».



«Конечно, у меня много хороших воспоминаний о «Чикаго», но хочется, чтобы их стало ещё больше. Я никогда не хотел уходить отсюда и тем более всегда мечтал вернуться.



Ощущаю, что ещё многое могу дать команде. Прошлый сезон прошёл очень хорошо. Я снова здоров и полон энергии. Это очень волнительно. Я возвращаюсь в город, который дал мне столько любви, помог мне вырасти и стать тем, кем я являюсь.



Буду ли я раздражающим и немного грязным на льду? Конечно. Я же по-прежнему жив. Не могу дождаться момента, когда мы обыграем «Сент-Луис», – цитирует Шоу NBC Sports.