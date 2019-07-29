Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сятери: не верю, что Лехтеря мог быть замешан в торговле наркотиками

Сятери: не верю, что Лехтеря мог быть замешан в торговле наркотиками
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Сибири» Харри Сятери прокомментировал ситуацию с обвинением соотечественника Йори Лехтеря в покупке и распространении наркотиков.

«Я в это не верю. Йори — знаменитый человек, он очень известен в Финляндии. Думаю, что все это притянуто за уши», — цитирует Сятери Sport24.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что Лехтеря подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и хоккеист.

Судебное заседание по этому делу состоялось 1 января 2019 года, однако 31-летний форвард не присутствовал на нём.

Экс-форварду «Сибири» Лехтере грозит пятилетний условный срок за покупку кокаина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент