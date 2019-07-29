Сятери: не верю, что Лехтеря мог быть замешан в торговле наркотиками
Вратарь «Сибири» Харри Сятери прокомментировал ситуацию с обвинением соотечественника Йори Лехтеря в покупке и распространении наркотиков.
«Я в это не верю. Йори — знаменитый человек, он очень известен в Финляндии. Думаю, что все это притянуто за уши», — цитирует Сятери Sport24.
Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что Лехтеря подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и хоккеист.
Судебное заседание по этому делу состоялось 1 января 2019 года, однако 31-летний форвард не присутствовал на нём.
Экс-форварду «Сибири» Лехтере грозит пятилетний условный срок за покупку кокаина
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