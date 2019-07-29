Миронов: за рационом особо не слежу, но избегаю фастфуда, пива и пельменей

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился секретами тренировок. Также хоккеист рассказал о своём питании и музыке, которую слушает во время занятий спортом.



«На протяжении сезона тренируюсь два раза в день: на льду около полутора часов, а после в тренажёрном зале со штангой. Выходной — раз в неделю.



В начале отпуска вообще ничего не делаю, восстанавливаюсь. Лечу на море, в Европу. Гуляю, прохожу 15-20 км в день. Не могу лежать на месте! Потом начинаю наращивать форму, тренируюсь по три раза в неделю. А за месяц до сборов — по пять раз. Главное, чтобы рядом был тренер по физподготовке, сам себя не заставишь. С моим тренером мы занимаемся девять лет, он контролирует меня, грамотно распределяет нагрузки. А то я могу переусердствовать.

Люблю бег на длинные дистанции, пробегаю в среднем по 10 километров. Ещё в списке фаворитов — выпады назад со штангой на плечах.



Во время тренировок люблю слушать музыку. Для бега подойдёт любая! Всё зависит от настроения: рэп, попса, что-то современное.



Еда? В те самые две недели отдыха позволяю себе что угодно. Но ем немного, без тренировок и не хочется. За своим рационом слежу не очень строго, но в целом стараюсь питаться правильно: не пить газировку, не есть чипсы, конфеты. Без фастфуда и пива с пельменями!» — цитирует Миронова Forbes.