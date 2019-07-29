Хабибулин: отъезд звёзд в НХЛ — это не проблема

Олимпийский чемпион Николай Хабибулин прокомментировал отъезд хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги в НХЛ.



«Когда звёзды СКА уезжают в НХЛ – это не трагедия. В НХЛ они будут прибавлять в мастерстве. И приезжать более сильными в сборную – это плюс для нашей команды. Я не вижу в отъезде ведущих игроков ничего плохого.



Мотивация игроков? Считаю, любой спортсмен должен выходить на любое соревнование с одной целью – побеждать. Иначе какой смысл? Я, например, старался не только выиграть, но и не пропустить ни одного гола. Понятно, что это нереально каждый матч. Но всё равно ты устанавливаешь высокую планку и к ней стремишься. Если её опустишь, результат будет другой», — цитирует Хабибулина «Петербургский дневник».



Напомним, ранее стало известно о назначении Хабибулина тренером вратарей системы всех сборных команд России.