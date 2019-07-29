Василевский подписал восьмилетний контракт с «Тампой»

Российский вратарь Андрей Василевский подписал новое соглашение с клубом НХЛ «Тамба-Бэй Лайтнинг». Как сообщает в своём «твиттере» агент игрока Дэн Мильштейн, контракт 25-летнего хоккеиста рассчитан на восемь лет.



Напомним, по итогам прошлого сезона Василевский стал обладателем приза лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги «Везина Трофи». Андрей стал вторым представителем России, которому удалось завоевать престижную награду.

В прошлом сезоне 25-летний хоккеист провёл 53 матча за «Тампу-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,4 шайбы за матч и отбивая 92,5% бросков по своим воротам. В плей-офф Кубка Стэнли Василевский провёл четыре матча, в среднем пропуская 3,83 шайбы за игру.