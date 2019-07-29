В 2020 году Василевский войдёт в топ-3 вратарей НХЛ по зарплате
Российский вратарь Андрей Василевский подписал новое соглашение с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Контракт 25-летнего хоккеиста рассчитан на восемь лет. Зарплата Василевского составит $ 9,5 млн в год. При этом $ 44,5 млн российский вратарь заработает в виде бонусов. Контракт Андрея вступит в силу с 2020 года.
1 июля 2019 года Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой Пантерз» сроком на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $ 10 млн. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» с годовой зарплатой в $ 10,5 млн.
С 2020 года двое российских вратарей будут входить в топ-3 НХЛ по заработной плате среди голкиперов.
Стала известна сумма нового контракта Василевского с «Тампой»
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