Мильштейн: Василевский не хотел ждать и торговаться дальше, он доволен сделкой

Дэн Мильштейн, агент российского хоккеиста Андрея Василевского рассказал о деталях переговоров своего клиента и руководства «Тампы-Бэй Лайтнинг». Сегодня, 29 июля, стало известно о подписании 25-летним вратарём восьмилетнего соглашения с клубом.



«Переговоры длились на протяжении трёх месяцев, Андрей очень доволен сделкой. Для него было важно подписать контракт как можно раньше, чтобы в сезоне концентрироваться только на хоккее. Его контракт идентичен соглашению Никиты Кучерова, он не хотел ждать и торговаться дальше. Его устроил этот вариант», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, по итогам прошлого сезона Василевский стал обладателем трофея «Везина Трофи».