Мильштейн: Василевский не хотел ждать и торговаться дальше, он доволен сделкой
Дэн Мильштейн, агент российского хоккеиста Андрея Василевского рассказал о деталях переговоров своего клиента и руководства «Тампы-Бэй Лайтнинг». Сегодня, 29 июля, стало известно о подписании 25-летним вратарём восьмилетнего соглашения с клубом.
«Переговоры длились на протяжении трёх месяцев, Андрей очень доволен сделкой. Для него было важно подписать контракт как можно раньше, чтобы в сезоне концентрироваться только на хоккее. Его контракт идентичен соглашению Никиты Кучерова, он не хотел ждать и торговаться дальше. Его устроил этот вариант», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, по итогам прошлого сезона Василевский стал обладателем трофея «Везина Трофи».
Стала известна сумма нового контракта Василевского с «Тампой»
- 29 июля 2019
-
16:47
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:25
-
16:19
-
15:50
-
15:08
-
14:56
-
14:28
-
14:00
-
13:46
-
13:26
-
12:46
-
12:46
-
12:02
-
11:14
-
10:48
-
10:26
-
09:26
-
09:03
- 28 июля 2019
-
23:49
-
23:28
-
23:09
-
22:36
-
21:52
-
21:32
-
21:11
-
20:47
-
20:12
-
19:47
-
19:22
-
18:49
-
18:16
-
17:50
Партнерский контент