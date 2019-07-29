Василевский: я и моя семья довольны контрактом. Не погружался в ход переговоров

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал заключение нового контракта. Контракт 25-летнего хоккеиста рассчитан на восемь лет. Зарплата Василевского составит $ 9,5 млн в год. При этом $ 44,5 млн российский вратарь заработает в виде бонусов. Контракт Андрея вступит в силу с 2020 года.

«Я особо не погружался в ход переговоров, а проводил лето, но мой агент Дэн Мильштейн всегда держал меня в курсе, и считаю, что он хорошо поработал. Я и моя семья очень довольны этим контрактом», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне 25-летний хоккеист провёл 53 матча за «Тампу-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,4 шайбы за матч и отбивая 92,5% бросков по своим воротам. В плей-офф Кубка Стэнли Василевский провёл четыре матча, в среднем пропуская 3,83 шайбы за игру.