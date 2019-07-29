Известна раскладка по зарплате нового контракта Василевского

Российский вратарь Андрей Василевский подписал новое соглашение с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Контракт 25-летнего хоккеиста рассчитан на восемь лет. Зарплата Василевского составит $ 9,5 млн в год.

При этом $ 44,5 млн российский вратарь заработает в виде бонусов. Контракт Андрея вступит в силу с 2020 года. Максимальную зарплату Василевский получит в сезоне-2024/25 ($ 5,5 млн), а минимальная зарплата игрока за сезон составит $ 1 млн в сезоне-2021/22. При этом в виде бонусов за этот сезон Андрей заработает сразу $ 10 млн. Средняя зарплата Василевского колебается от $ 3 млн до $ 5 млн.

В прошлом сезоне 25-летний хоккеист провёл 53 матча за «Тампу-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,4 шайбы за матч и отбивая 92,5% бросков по своим воротам. В плей-офф Кубка Стэнли Василевский провёл четыре матча, в среднем пропуская 3,83 шайбы за игру.