Двукратный обладатель Кубка Гагарина Толпеко возобновил карьеру в Швеции

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Денис Толпеко возобновил карьеру. Российский форвард заключил просмотровый контракт с «Аиком», информирует официальный сайт шведского клуба.
Последним клубом Дениса был «Спартак». Московский клуб Толпеко покинул в сентябре 2017 года, после чего не выходил на лёд в официальных матчах. В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Денис принял участие в четырёх матчах и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «0». Всего в КХЛ на счету 34-летнего нападающего 112 (49+63) очков в 382 матчах при показателе полезности «-24».
Первым профессиональным клубом Дениса, в 2002 году, стал чеховский «Витязь» где он отыграл один сезон, а затем уехал в Северную Америку. В 2008 году, по истечении контракта с «Филадельфией Флайерз», Денис вернулся на родину, где подписал контракт с московским «Динамо», где и выступал до 2013 года. В составе «Динамо» Денис завоевал два Кубка Гагарина подряд (2012 и 2013).
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