Генменеджер «Тампы»: Василевский показал неповторимый профессионализм

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал подписание нового контракта с российским вратарём Андреем Василевским. По восьмилетнему соглашению с клубом из штата Флорида Василевский заработает $ 76 млн, а его средняя годовая зарплата составит $ 9,5 млн. $ 44,5 млн россиянин получит в качестве бонусов.

«Лайтнинг» очень горды объявить о продлении контракта с Андреем на восемь лет. С момента прихода в клуб Андрей показывал неповторимые профессионализм и отношение к делу на льду и вне его. Мы счастливы, в обозримом будущем он продолжит свою карьеру в «Тампе-Бэй», — сказал БрисБуа.

В прошлом сезоне 25-летний хоккеист провёл 53 матча за «Тампу-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,4 шайбы за матч и отбивая 92,5% бросков по воротам. В плей-офф Кубка Стэнли Василевский провёл четыре матча, в среднем пропуская 3,83 шайбы за игру.