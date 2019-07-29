Голкипер «Далласа» Антон Худобин тренируется с клубом ВХЛ
Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин тренируется с командой второй по силам российской лиги — Высшей хоккейной лиги — «Сокол».
Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» ВХЛ.
Худобин выступал в КХЛ во время локаута в сезоне-2012/13 за подмосковный «Атлант». В 2007 году вратарь стал чемпионом России в составе «Магнитки» и уехал за океан. Помимо «Далласа», в НХЛ Худобин выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз», «Анахайм Дакс».
В этом сезоне Антон установил рекорд по количеству матчей (36 матчей), в которых он появился на льду с первых минут. Ранее столько игр за сезон Антон не начинал никогда в карьере. Предыдущий рекорд он установил ещё в регулярке-2013/14, когда защищал ворота «Каролины» (34).
Д. Стаал: Худобин — непринуждённый парень, улыбка на лице каждый день
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