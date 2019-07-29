Вайсфельд — о контракте Василевского: вообще нет никаких вопросов. Всё логично

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание нового контракта российским вратарём Андреем Василевским с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Человек выиграл «Везину», вообще нет никаких вопросов по этому контракту. Могу только поздравить Андрея и его семью с успешной сделкой. Считаю, что Василевский абсолютно заслуживает такого контракта. Просто, с точки зрения менеджеров, всегда есть опасения, что игрок может снизить к себе требования при долгосрочных контрактах, но Василевский – трудоголик, поэтому ему подобные вещи вряд ли грозят.

Здесь нужно понимать, что теоретически Андрей мог подписать контракт на меньший срок или продолжать торговаться. Тем более при ещё одном годе действующего соглашения. Но тогда встаёт вопрос: стабильность или деньги? Но даже в нашем случае россиянин заработает такие деньги, которых хватит для любых задач.

Знаете, некоторые сделки вызывают вопросы, но нынешняя мне полностью ясна и понятна. Причём всё логично с обеих сторон: и со стороны клуба, сохранившего в своих рядах лидера, и со стороны игрока и его представителей, которые подписали хороший долгосрочный контракт. Это тот случай, когда все довольны и счастливы», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.