Миронов: слетал в Грузию — закрыли. В Париж летал — Нотр-Дам сгорел. Страшно уже

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, как провёл отпуск, и подметил неприятную тенденцию для стран, куда он летал.

«Отпуск был большой — меня месяц, наверное, не было в Москве. Сначала съездил на день рождения знакомого в Уфу, оттуда мы поехали в Нугуш — это 200 километров от города. Получилось посмотреть на Россию совсем с другой стороны.

А потом я полетел уже в Барселону с друзьями на пять дней, потом на пару дней вернулся и на семь дней отправился в Дубай, где встретился со многими знакомыми и хоккеистами — получился насыщенный отдых. Ещё после этого слетал в Тбилиси просто попутешествовать на пять дней — контраст был после пустыни: колорит, соотношение цен, еда другая. После всего полетели в Европу, где взяли машину и в течение недели катались везде. В день можно было зацепить один-два города. Проехали Мюнхен — Цюрих — Женеву — Турин — Пизу — Шамони — гору Монблан — Портофино — Милан и оттуда полетели в Москву уже.

Вообще, каждый момент, каждая страна и каждый город — великолепны. Я был в местах, где не был прежде, кроме Милана. Мне всё запомнилось от и до — и Дубай своими пустынями и богатством, и Тбилиси, где соотношение цен совершенно другое — просто земля и небо. Грузию ещё закрыли для въезда после того, как я съездил, — это запомнилось. До этого в Париж летал — Нотр-Дам сгорел. Уже страшно куда-либо лететь, если честно, ха-ха», — цитирует Миронова официальный сайт московского клуба.