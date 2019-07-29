Вудкрофт: подрежем состав перед отъездом в Нижний Новгород

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итог учебно-тренировочного сбора и объяснил, почему работу с клубом по-прежнему продолжают 39 игроков.
«Две недели в Пинске получились очень продуктивными, а для тренерского штаба ещё и очень информативными. Было время как следует присмотреться к парням. Больше узнали об их физических кондициях и индивидуальных навыках. Нам удалось создать конкурентную среду и получить от каждого много позитивной энергии. В ростере есть вакансии, и каждый борется за место. Здесь много голодных ребят, для которых честь надеть джерси «Динамо» и оказаться в нашей системе.
Почему не делаем отсев? У нас нет необходимости торопиться с этим. Дадим парням шанс проявить себя в матчах. Чтобы каждый показал, на что способен в боевых условиях. Хотим ещё больше поднять требования и увеличить скорости тренировок. Вместе с тем продолжим обучение. Первые недели — это всегда много работы над индивидуальными навыками. Кроме того постепенно знакомим подопечных со структурой нашей игры. Теперь у каждого появится возможность показать, как он умеет следовать системе, как выполняет установку, как адаптируется к взаимодействиям с партнёрами.
В общем, хотим быть подготовленными к турниру в Нижнем Новгороде, где у парней появится тот самый шанс проявить себя на фоне клубов КХЛ. Скорее всего, перед отъездом всё-таки немного подрежем ростер. Хотя ребята работают хорошо. Каждый из них уже стал лучше и прибавил. Даже если они не попадут в «Динамо», то вернутся в свои клубы отлично подготовленными», — цитирует Вудкрофта официальный сайт минского клуба.
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