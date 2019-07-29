Каницкий: стараюсь смотреть на опытных ребят. Дедовщины в ЦСКА нет

Нападающий «Звезды» Евгений Каницкий поделился впечатлениями от сборов с ЦСКА.

«Я впервые нахожусь на сборах с командой КХЛ. Близкие уже поздравили меня с этим. В нашей работе постоянно нужно доказывать, что ты достоин. Здесь чувствуется высокий уровень мастерства и профессионализма. Пока мне ещё тяжело, но терпимо. Стараюсь смотреть на более опытных ребят, оттачивать навыки и тянуться выше.

Есть ли в ЦСКА дедовщина? Нет, конечно. Наоборот, они помогают и подсказывают. Такое отношение очень приятно. Для меня большая честь тренироваться с ними на одном льду.

Летом всегда непросто вкатываться, скорости очень большие, и нужно уловить этот ритм. Надо усердно заниматься, и всё придёт. Сама нагрузка достаточно высокая как на земле, так и на льду. Повторюсь, у меня впервые сборы в такой системе, как ЦСКА. Они очень интересные и разнообразные. Чувствуется развитие организма и спортивных навыков», — цитирует Каницкого официальный сайт московского клуба.