Назаров: мощный контракт Василевского с «Тампой» — это пиар для КХЛ

Первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров, отыгравший в Национальной лиге 13 лет прокомментировал подписание нового контракта российским вратарём Андреем Василевским с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Контракт Василевского – реальный пример для всей российской хоккейной молодёжи. Вот так надо зарабатывать свои деньги. Нет, не нужно бежать в Северную Америку сломя голову. Важно идти к своей мечте грамотно, по пути, который прошёл Василевский. Два-три сезона в КХЛ, обязательно проявить себя с хорошей стороны. А уже затем лететь за океан и обеспечивать на всю жизнь себя и свою семью.
Не забывайте, что у хоккеиста короткая карьера – зачастую это 30-35 лет. До этого времени надо успеть заработать большие деньги. Каждый потерянный в юности год сказывается, поэтому молодым парням нужно задуматься и работать над собой. Кстати, считаю, что такой мощный контракт Василевского с «Тампой» – это пиар для КХЛ. Андрей здесь рос. Нашей лиге тоже есть, чем гордиться», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 29 июля 2019
-
20:00
-
19:35
-
19:13
-
18:55
-
18:30
-
18:08
-
18:00
-
17:45
-
17:22
-
17:10
-
16:56
-
16:47
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:25
-
16:19
-
15:50
-
15:08
-
14:56
-
14:28
-
14:00
-
13:46
-
13:26
-
12:46
-
12:46
-
12:02
-
11:14
-
10:48
-
10:26
-
09:26
-
09:03
- 28 июля 2019
-
23:49
-
23:28
-
23:09