Назаров: мощный контракт Василевского с «Тампой» — это пиар для КХЛ

Первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров, отыгравший в Национальной лиге 13 лет прокомментировал подписание нового контракта российским вратарём Андреем Василевским с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Контракт Василевского – реальный пример для всей российской хоккейной молодёжи. Вот так надо зарабатывать свои деньги. Нет, не нужно бежать в Северную Америку сломя голову. Важно идти к своей мечте грамотно, по пути, который прошёл Василевский. Два-три сезона в КХЛ, обязательно проявить себя с хорошей стороны. А уже затем лететь за океан и обеспечивать на всю жизнь себя и свою семью.

Не забывайте, что у хоккеиста короткая карьера – зачастую это 30-35 лет. До этого времени надо успеть заработать большие деньги. Каждый потерянный в юности год сказывается, поэтому молодым парням нужно задуматься и работать над собой. Кстати, считаю, что такой мощный контракт Василевского с «Тампой» – это пиар для КХЛ. Андрей здесь рос. Нашей лиге тоже есть, чем гордиться», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Известна раскладка по зарплате нового контракта Василевского