Миллиардер кубинского происхождения стал новым владельцем «Аризоны»

Миллиардер кубинского происхождения Алекс Меруэло стал владельцем клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс», сообщается в официальном «твиттере» «Койотс».
55-летний Меруэло занимается строительным, ресторанным и игорным бизнесом. В 2011 году он хотел стать владельцем клуба НБА «Атланта Хоукс», но заявка не была одобрена из-за сомнений лиги в его финансовом положении. За годы предпринимательства в бизнес-фокус Меруэло попадали абсолютно разные сферы: строительство, недвижимость, банковская деятельность. Он владеет испаноязычным телеканалом, несколькими радиостанциями и отелями.
Ранее сообщалось, что в случае покупки «Аризоны» Меруэло прежний владелец клуба, Эндрю Барроуэй, останется миноритарным акционером. Барроуэй стал владельцем «Койотс» в 2015 году, купив контрольный пакет акций клуба за $ 305 млн.
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