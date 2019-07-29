Генменеджер «Чикаго» рассказал, кто является примером для Строума. Это не Кейн

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал решение форварда команды Дилана Строума готовиться к сезону вместе с одноклубником Алексом Дебринкэтом.



«Мне понравилось его решение остаться в Чикаго и тренироваться с Алексом. Алекс стал для него примером. Год назад Дебринкэт тоже остался в Чикаго, тренировался и забил 41 гол. Не уверен, что это единственная причина, но он усердно работал, и вот результат. Им помогает и то, что они друзья.

Дилан пришёл к нам во время сезона. Времени на раскачку не было, и его, по сути, сразу бросили в бой. Но у него все стало получаться, он хорошо играл в атаке, почувствовал уверенность. Будем надеяться, что это только начало великих дел», – цитирует Боумэна официальный сайт НХЛ.