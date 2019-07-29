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«Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси» на два драфт-пика

«Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси» на два драфт-пика
Хоккей / НХЛ 0

«Вегас Голден Найтс» обменял российского нападающего Никиту Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз», информирует официальный сайт клуба. Взамен «рыцари» получили право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2021 года и право выбора в третьем раунде драфта 2021 года.

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».

14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.

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