Агент Гусева в КХЛ назвал уникальным контракт Никиты в НХЛ

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Никиты Гусева в КХЛ, прокомментировал переход своего клиента в «Нью-Джерси Дэвилз».
«С моей точки зрения, проведена хорошая работа. Никита Гусев – один лучших российских форвардов современности – стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» и в то же время не сыграл ни одного матча в НХЛ. Это уникальная ситуация», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.
Сегодня, 29 июля, «Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси», который сразу же заключил с игроком контракт. Соглашение заключено на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.
- 29 июля 2019
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