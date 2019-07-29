Агент Гусева в КХЛ назвал уникальным контракт Никиты в НХЛ

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Никиты Гусева в КХЛ, прокомментировал переход своего клиента в «Нью-Джерси Дэвилз».

«С моей точки зрения, проведена хорошая работа. Никита Гусев – один лучших российских форвардов современности – стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» и в то же время не сыграл ни одного матча в НХЛ. Это уникальная ситуация», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.

Сегодня, 29 июля, «Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси», который сразу же заключил с игроком контракт. Соглашение заключено на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.