Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макфи: сделали всё возможное, чтобы удовлетворить желания Гусева, но не смогли

Макфи: сделали всё возможное, чтобы удовлетворить желания Гусева, но не смогли
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объяснил обмен нападающего Никиты Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Мы сделали все возможное, чтобы удовлетворить желания Никиты по зарплате, но не смогли этого сделать. Он хороший человек, хороший игрок. Желаем ему всего наилучшего в «Нью-Джерси».

После этого обмена у нас есть девять драфт-пиков в трёх первых раундах ближайших двух драфтов. Это поможет нам увеличить глубину и число молодых игроков», – приводит слова Макфи журналист Майк Морреале.

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».

14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.

Агент Гусева в КХЛ назвал уникальным контракт Никиты в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент