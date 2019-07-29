Макфи: сделали всё возможное, чтобы удовлетворить желания Гусева, но не смогли

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объяснил обмен нападающего Никиты Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».
«Мы сделали все возможное, чтобы удовлетворить желания Никиты по зарплате, но не смогли этого сделать. Он хороший человек, хороший игрок. Желаем ему всего наилучшего в «Нью-Джерси».
После этого обмена у нас есть девять драфт-пиков в трёх первых раундах ближайших двух драфтов. Это поможет нам увеличить глубину и число молодых игроков», – приводит слова Макфи журналист Майк Морреале.
Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».
14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.
- 29 июля 2019
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