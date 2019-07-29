Видеообращение Василевского к болельщикам «Тампы» после заключения контракта

Подписавший новый контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратарь Андрей Василевский выступил с обращением к болельщикам команды.

«Эй, болельщики «Тампы». Рад остаться в команде ещё на девять лет. И хочу поблагодарить вас за поддержку. Вы — лучшие. Увидимся скоро на льду», — сказал голкипер в эфире клубного телевидения.

Контракт 25-летнего хоккеиста рассчитан на восемь лет. Зарплата Василевского составит $ 9,5 млн в год. При этом $ 44,5 млн российский вратарь заработает в виде бонусов. Контракт Андрея вступит в силу с 2020 года.

Максимальную зарплату Василевский получит в сезоне-2024/25 ($ 5,5 млн), а минимальная зарплата игрока за сезон составит $ 1 млн в сезоне-2021/22. При этом в виде бонусов за этот сезон Андрей заработает сразу $ 10 млн. Средняя зарплата Василевского колеблется от $ 3 млн до $ 5 млн.