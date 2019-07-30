Агенты ОСА ждут сделки «Торонто» и Марнера как ориентира в переговорах

Агенты игроков, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов, ожидают заключения сделки между «Торонто Мэйпл Лифс» и Митчеллом Марнером в качестве ориентира при переговорах, сообщает журналист The Athletic Джо Смит. «Торонто» хочет достичь договоренности с Марнером до начала тренировочного лагеря в сентябре.



Таким образом, контракт Марнера может привести к активизации по соглашениям с другими игроками в этом статусе, среди которых выделяются Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Патрик Лайне («Виннипег Джетс»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»), Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз»).



Переговоры с ограниченно свободными агентами могут продолжаться и после старта регулярного чемпионата НХЛ. Соглашение с игроком в этом статусе должно быть подписано до 1 декабря – иначе он вынужден будет пропустить сезон. В прошлом году форвард «Торонто» Вильям Нюландер подписал контракт за несколько минут до наступления этого дедлайна.



Отметим, что затягивание переговоров невыгодно клубам, поскольку грозит проблемами с потолком зарплат в связи с тем, что кэпхит по первому году нового контракта пересчитывается с учетом времени простоя. Поэтому в первом сезоне «Лифс» фактически удерживали под потолком $ 10,2 млн в качестве кэпхита по новому контракту Нюландера.

Марнер не явится в лагерь «Торонто», если с ним не будет заключён контракт