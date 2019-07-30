Дочь Знарка – о Панарине: Тёма не каблук

Алиса Знарок, подруга нападающего Артемия Панарина и дочь главного тренера «Спартака» Олега Знарка, рассказала о переходе хоккеиста в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Мы изначально настроили себя неправильно. Думали: сейчас приедем, увидим десять контрактов, выберем наиболее интересный и пойдем гулять. Но вскоре отпал наш фаворит: агент вел переговоры, но клуб не потянул по деньгам.
Затем Тёма ходил на встречи, их итоги нервировали: «Да просто ни о чем поговорили. Вообще непонятно, куда мы идём». И только в восемь вечера 30 июня всё завершилось. Я приехала в офис агента, Тёма сидел там с утра на полу, в 12 начал пить виски. Жёсткий стресс.
— Осталось два варианта: «Рейнджерс» и «Колорадо». Что думаешь? — спросил Тёма.
— Логичнее в «Колорадо».
— Почему?
— Там хороший состав, команда будет претендовать на Кубок Стэнли. Больше денег и меньше налоги, чем в Нью-Йорке.
— Мы вместе, собака у нас есть, все здорово, поехали, — говорю ему.
— Давай ещё подумаем.
— Что тебе говорит сердце?
— Нью-Йорк.
— Вот и всё. А что тогда меня спрашиваешь?
Дальше агент выбивал деньги из «Рейнджерс».
Панарин не каблук, как о нем писали. Само это слово — каблук не каблук — настолько дебильное… И на самом деле оно задело больше меня, а не Тёму. Вообразили роковую женщину, которая якобы за него всё решила. Это бред: откуда люди вообще знают, какие у нас отношения? У каждого своя жизнь: если приятно быть каблуком и вы счастливы от этого, то почему нет? Но это точно не в Тёмином случае. Каблук скорее я, а не он», — приводит слова Алисы Знарок «Р-Спорт».
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