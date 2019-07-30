«Северсталь» заключила пробные контракты с Яковлевым и Хлыстовым

Защитник Никита Хлыстов и нападающий Егор Яковлев подписали пробные контракты с «Северсталью», сообщает официальный сайт череповецкого клуба.
Хлыстов родился и начал заниматься хоккеем в Магнитогорске. В качестве профессионального игрока дебютировал в Челябинске в составе «Стальных Львов» в МХЛ-Б. Там же впервые вышел на лёд на высшем уровне в форме «Трактора». В КХЛ выступал в составе новокузнецкого «Металлурга», «Югры» и «Куньлунь Ред Стар». Прошлый сезон провёл в «Тракторе». Принял участие в 45 матчах, отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-5».
Яковлев Начинал заниматься хоккеем в Омске. Там же дебютировал на профессиональном уровне в составе «Ястребов» в МХЛ-Б. На высшем уровне впервые вышел на лёд в форме «Адмирала». Также в КХЛ выступал в составе московского «Динамо». В минувшем сезоне нападающий выступал за «Адмирал». Он принял участие в 27 матчах, набрал 3 (1+2) балла за результативность при показателе полезности «-5».
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