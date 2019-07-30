Шипачёв — о переходе на финские площадки: не будет ничего сверхъестественного

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о своём отпуске, предсезонной подготовке и отношении к финским площадкам.

«Я рад, конечно, остаться в «Динамо». Здесь мне всё нравится, всё устраивает. У меня ещё год контракта. Шли разговоры всякие разные. Но ничего, всё прошло нормально.

Отпуск был длинный. Я не привык так долго отдыхать. С детьми и женой съездили на месяц в Европу. Всё понравилось. Потренировался. Теперь рад приступить к предсезонке.

Нас ждут тяжёлые сборы, о которых сразу предупреждали – их надо переварить, чтобы в сезоне было полегче. Я много времени провожу на льду. В принципе, меня всё устраивает.

В том году «Динамо» уже играло на финских площадках. Прикольно. Нам нравилось. Главное тренироваться на таких же площадках, чтобы не было дискомфорта. А так, многие команды уже перешли на них. Думаю, сейчас вместе все привыкнем. Не будет ничего сверхъестественного. Поагрессивнее, поактивнее станет игра. Быстрее надо будет соображать», — сказал Шипачёв в интервью пресс-службе клуба.