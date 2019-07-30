Макфи: у Гусева нет скорости и габаритов. Трудно понять, кем он будет

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал обмен нападающего Никиты Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».



«Мы считаем, что Никита — очень умный, интеллектуальный и интеллигентный игрок. У него очень хорошие руки, но он не обладает большими габаритами. Кроме того, у него нет скорости, которая необходима элитному игроку. Поэтому трудно понять, кем он будет.



Помешает ли уход Гусева приехать сюда другим российским игрокам? Нет, абсолютно. Я так не думаю», — приводит слова Макфи SinBin Vegas.



Напомним, что в позапрошлом сезоне из «Голден Найтс» со скандалом уехал нападающий Вадим Шипачёв. На драфте-2019 «Вегас» в третьем раунде выбрал российского форварда Павла Дорофеева из магнитогорских «Стальных лис».