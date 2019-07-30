Количество хоккеистов в новых пулах тестирования РУСАДА сократилось с 17 до 7

Количество российских хоккеистов, включенных в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сократилось с 17 до 7.

«На данный момент в национальный регистрируемый пул тестирования включены три хоккеиста: Дмитрий Калинин («Трактор»), Андрей Марков и Владимир Ткачёв (оба — «Ак Барс»). В расширенном пуле тестирования сейчас находятся четыре игрока: Ярослав Косов («Трактор»), Дмитрий Кугрышев («Салават Юлаев»), Александр Кутузов («Спартак») и Андрей Сергеев («Нефтехимик»)», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Пулы тестирования РУСАДА обновляются ежеквартально. Предыдущий список состоял из 17 человек.



Напомним, что спортсмены, включенные в национальный регистрируемый пул тестирования, обязаны оперативно вносить информацию о своем местонахождении в свои профили в электронной системе персонального допинг-контроля ADAMS.