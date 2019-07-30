Генменеджер «Сент-Луиса»: нам нельзя застревать во времени, нужно идти вперёд

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал, что клуб должен прогрессировать после победы в Кубке Стэнли.



«Мы не хотим терять даже воспоминания о том, чего добились. Но в то же время нам нельзя застревать в том времени, нужно двигаться вперёд», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Выигранный Кубок Стэнли стал первым в истории «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. В ходе плей-офф «блюзмены» победили «Виннипег Джетс» (4-2), «Даллас Старз» (4-3), «Сан-Хосе Шаркс» (4-3) и «Бостон Брюинз» (4-3).