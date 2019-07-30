Генменеджер «Сент-Луиса»: нам нельзя застревать во времени, нужно идти вперёд

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал, что клуб должен прогрессировать после победы в Кубке Стэнли.
«Мы не хотим терять даже воспоминания о том, чего добились. Но в то же время нам нельзя застревать в том времени, нужно двигаться вперёд», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Выигранный Кубок Стэнли стал первым в истории «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. В ходе плей-офф «блюзмены» победили «Виннипег Джетс» (4-2), «Даллас Старз» (4-3), «Сан-Хосе Шаркс» (4-3) и «Бостон Брюинз» (4-3).
- 30 июля 2019
-
15:08
-
15:02
-
14:23
-
14:12
-
13:49
-
12:47
-
12:18
-
12:10
-
11:55
-
11:15
-
10:47
-
10:24
-
09:54
-
09:20
-
08:45
-
08:20
-
07:59
- 29 июля 2019
-
23:38
-
23:22
-
23:08
-
22:46
-
22:35
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:42
-
21:35
-
21:19
-
20:55
-
20:49
-
20:25
-
20:00
-
19:35
-
19:13
-
18:55