Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Куниц завершил карьеру
Нападающий Крис Куниц объявил о завершении игровой карьеры, информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс». 39-летний форвард перешёл на работу в отдел хоккейных операций «Чикаго» в качестве консультанта по развитию игроков. Также Куниц будет помогать тренерскому штабу клуба.
Канадский нападающий является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли: в 2007 году он выиграл главный трофей НХЛ в составе клуба «Анахайм Дакс», а в 2009, 2016, 2017 годах завоевал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». В составе национальной команды Куниц выиграл Олимпийские игры 2014 года и сыграл в финале чемпионата мира—2008.
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