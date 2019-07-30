Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Куниц завершил карьеру

Нападающий Крис Куниц объявил о завершении игровой карьеры, информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс». 39-летний форвард перешёл на работу в отдел хоккейных операций «Чикаго» в качестве консультанта по развитию игроков. Также Куниц будет помогать тренерскому штабу клуба.



Канадский нападающий является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли: в 2007 году он выиграл главный трофей НХЛ в составе клуба «Анахайм Дакс», а в 2009, 2016, 2017 годах завоевал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». В составе национальной команды Куниц выиграл Олимпийские игры 2014 года и сыграл в финале чемпионата мира—2008.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»