В честь вратаря «Бостона» Раска назовут арену в Финляндии
Ледовую арену спортивного колледжа в Южном Саво переименуют в честь финского голкипера клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукки Раска, информирует Ilta-Sanomat. Раск является уроженцем Южного Саво.
«Туукка Раск — хоккеист мирового класса, который славит имя здешних мест. Именно здесь были заложены основы великолепной карьеры звезды Национальной хоккейной лиги. Раск — великий спортсмен и важнейший посол города по связям с общественностью, и мы просто обязаны отдать ему должное», — рассказал ректор колледжа Эркка Кауппинен.
32-летний Раск выступает в НХЛ на протяжении 12 сезонов. В 2011 году вратарь в составе «Бостона» стал обладателем Кубка Стэнли, в 2014 году Раск был признан лучшим вратарём сезона, получив «Везину Трофи».
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