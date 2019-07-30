Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В честь вратаря «Бостона» Раска назовут арену в Финляндии

В честь вратаря «Бостона» Раска назовут арену в Финляндии
Хоккей / НХЛ 0

Ледовую арену спортивного колледжа в Южном Саво переименуют в честь финского голкипера клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукки Раска, информирует Ilta-Sanomat. Раск является уроженцем Южного Саво.

«Туукка Раск — хоккеист мирового класса, который славит имя здешних мест. Именно здесь были заложены основы великолепной карьеры звезды Национальной хоккейной лиги. Раск — великий спортсмен и важнейший посол города по связям с общественностью, и мы просто обязаны отдать ему должное», — рассказал ректор колледжа Эркка Кауппинен.

32-летний Раск выступает в НХЛ на протяжении 12 сезонов. В 2011 году вратарь в составе «Бостона» стал обладателем Кубка Стэнли, в 2014 году Раск был признан лучшим вратарём сезона, получив «Везину Трофи».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент