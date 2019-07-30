Ессе Пульюярви готов остаться в «Эдмонтоне»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви может остаться в канадской команде, информирует Edmonton Journal. Сообщается, что финский нападающий отказался от твёрдого желания покинуть Эдмонтон и готов пробиваться на лидирующие роли в команде. Напомним, ранее Пульюярви потребовал от «Эдмонтона» обмена в другой клуб, поскольку недоволен своим игровым временем.
В нынешнем сезоне Пульюярви выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в свой актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафа.
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Агент Пульюярви: если «Эдмонтон» не обменяет Ессе, он проведёт сезон в Европе
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