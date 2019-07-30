8-й номер драфта Броберг отправится в аренду в «Шеллефтео»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» отправил в аренду в шведский клуб «Шеллефтео» защитника Филипа Броберга, информирует официальный сайт команды. Выбранный под общим восьмым номером прошедшего драфта защитник, недавно подписавший с «нефтяниками» контракт новичка, проведёт сезон в чемпионате Швеции.



«В «Эдмонтоне» мне сказали, что я должен выбрать команду, которая поможет больше остальных. Если бы я выбрал OHL, играл бы по 35 минут за матч. В чемпионате Швеции я смогу играть против взрослых хоккеистов, меня ждут сложные матчи. В итоге мы решили, что Швеция – лучший вариант для меня. Я знаю, что пока недостаточно хорош, чтобы заиграть в НХЛ, пока буду работать в «Шеллефтео», — рассказал защитник.