Владислав Каменев подписал новый контракт с «Колорадо»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» подписал новое соглашение с нападающим Владиславом Каменевым, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эдриан Дэйтер. 22-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, сумма соглашения остаётся неизвестной.



В прошедшем сезоне Каменев принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата за основную команду «Колорадо», записав на свой счёт 5 (2+3) баллов при показателе полезности "-2" и 12 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около девяти минут за матч. В декабре нападающий перенёс операцию на плече, из-за чего пропустил оставшуюся часть сезона.



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