«Автомобилист» уверенно победил «Пиратов» в товарищеской игре
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал уверенную победу над чешским клубом «Пираты Хомутов» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 4:0.
Счёт был открыт в концовке первого периода — удачный бросок на свой счёт записал нападающий «Автомобилиста» Вячеслав Литовченко. Во втором периоде екатеринбургский коллектив забил ещё три гола: заброшенной шайбой отметился Никита Сетдиков, а дубль на счету Александра Протаповича. В заключительные 20 минут игроки не порадовали зрителей голами.
«Автомобилист» вышел на лёд в следующем составе:
Гросс (Галкин);
Березин — Корчемкин, Обидин — Литовченко — Сетдиков;
Трямкин — Беляков, Белоусов — Попов — Хрипунов;
Севостьянов — Щемеров, Гареев — Протопович — Пилипенко.
Товарищеские матчи (клубы)
30 июля 2019, вторник. 18:30 МСК
Пираты Хомутов
Хомутов
0 : 4
0:1, 0:3, 0:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Литовченко (Сетдиков, Березин) – 19:33 (5x5), 0:2 – Протапович (Пилипенко, Гареев) – 24:21 (5x5), 0:3 – Сетдиков (Литовченко) – 33:50 (5x4), 0:4 – Протапович – 39:27 (5x5)
- 30 июля 2019
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20:50
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19:50
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19:27
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18:56
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18:17
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17:49
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17:28
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