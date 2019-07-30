«Автомобилист» уверенно победил «Пиратов» в товарищеской игре

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал уверенную победу над чешским клубом «Пираты Хомутов» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 4:0.



Счёт был открыт в концовке первого периода — удачный бросок на свой счёт записал нападающий «Автомобилиста» Вячеслав Литовченко. Во втором периоде екатеринбургский коллектив забил ещё три гола: заброшенной шайбой отметился Никита Сетдиков, а дубль на счету Александра Протаповича. В заключительные 20 минут игроки не порадовали зрителей голами.



«Автомобилист» вышел на лёд в следующем составе:



Гросс (Галкин);

Березин — Корчемкин, Обидин — Литовченко — Сетдиков;

Трямкин — Беляков, Белоусов — Попов — Хрипунов;

Севостьянов — Щемеров, Гареев — Протопович — Пилипенко.