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Владелец «Миннесоты»: хочу найти менеджера, который поможет бороться за кубок

Владелец «Миннесоты»: хочу найти менеджера, который поможет бороться за кубок
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Леопольд прокомментировал увольнение Пола Фентона с поста генерального менеджера команды. Напомним, Фентон отработал в команде всего 14 месяцев, в сезоне-2018/19 «дикари» не сумели попасть в плей-офф.

«Я долго обдумывал это сложное решение, но в итоге сегодня проинформировал Пола, что он не подходит нашей организации. Считаю, у нас хорошая хоккейная команда, которая в этом году будет бороться за плей-офф. И я намерен найти генерального менеджера, который поможет нам сразиться за Кубок Стэнли. Хочу поблагодарить Пола за время, проведённое в „Уайлд“, и желаю ему и его семье всего наилучшего», — приводит слова Леопольда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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