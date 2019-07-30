Владелец «Миннесоты»: хочу найти менеджера, который поможет бороться за кубок
Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Леопольд прокомментировал увольнение Пола Фентона с поста генерального менеджера команды. Напомним, Фентон отработал в команде всего 14 месяцев, в сезоне-2018/19 «дикари» не сумели попасть в плей-офф.
«Я долго обдумывал это сложное решение, но в итоге сегодня проинформировал Пола, что он не подходит нашей организации. Считаю, у нас хорошая хоккейная команда, которая в этом году будет бороться за плей-офф. И я намерен найти генерального менеджера, который поможет нам сразиться за Кубок Стэнли. Хочу поблагодарить Пола за время, проведённое в „Уайлд“, и желаю ему и его семье всего наилучшего», — приводит слова Леопольда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 30 июля 2019
-
21:59
-
21:25
-
21:00
-
20:50
-
20:28
-
19:50
-
19:27
-
18:56
-
18:17
-
17:55
-
17:49
-
17:28
-
16:59
-
16:23
-
15:44
-
15:08
-
15:02
-
14:23
-
14:12
-
13:49
-
12:47
-
12:18
-
12:10
-
11:55
-
11:15
-
10:47
-
10:24
-
09:54
-
09:20
-
08:45
-
08:20
-
07:59
- 29 июля 2019
-
23:38
-
23:22
-
23:08
Партнерский контент