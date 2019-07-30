Рон Хекстолл — претендент на пост генменеджера «Миннесоты»

Известный специалист Рон Хекстолл — претендент на пост генерального менеджера «Миннесоты Уайлд», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Сообщается, что Хекстолл уже прошёл собеседование с владельцем команды.



Напомним, сегодня с поста генерального менеджера «дикарей» был уволен Пол Фентон. 59-летний функционер отработал с «Миннесотой» 14 месяцев, команда при нём не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, заняв 11-е место в таблице Западной конференции. Предыдущие 20 лет Фентон проработал в структуре «Нэшвилл Предаторз», 12 из них – в должности помощника генерального менеджера команды.



Хекстолл ранее работал с «Филадельфией Флайерз», покинув клуб в ноябре 2018 года.