Гончар: Гусев не сыграл ни одного матча в НХЛ, но в контракте хорошие цифры

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал обмен Никиты Гусева из «Вегаса» в «Нью-Джерси».
«Совсем не обидно, что Никита не сыграл ни одного матча в «Вегасе», сейчас такие реалии хоккея, они не могли его вписать в состав, это нормальная ситуация. В «Нью-Джерси» у него будет такая же отличная возможность проявить себя, клуб хотел Гусева, отдал два выбора драфта за него. Его берут для усиления команды, так что это хороший шаг.
«Дэвилз» хорошо усилились, у нас вообще дивизион сильный, все команды укрепляются. «Нью-Джерси» последние пару лет не попадал в плей-офф, видно, что клуб хочет исправить ситуацию: задрафтовали хороших ребят, взяли Суббэна и Гусева.
В контракте у Никиты очень хорошие цифры! Он не сыграл ни одного матча в НХЛ, но подписал такой контракт, значит, его талант высоко оценивают, рассчитывают на его игру», – цитирует Гончара Sport 24.
- 30 июля 2019
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