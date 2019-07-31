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Каменский: новый контракт — закономерная оценка «Тампой» игры Василевского

Каменский: новый контракт — закономерная оценка «Тампой» игры Василевского
Хоккей / НХЛ 0

Обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский прокомментировал новый контракт Андрея Василевского.

«Новый контракт и его условия — закономерная оценка клубом игры, которую Василевский показывает на протяжении всех сезонов в НХЛ. Его достижения слишком очевидны — как на уровне сборной, так и в клубе. Был блестящий сезон в регулярном чемпионате, который не омрачил даже неожиданный вылет «Тампы» в первом раунде плей-офф. Как мы видим, это не остановило североамериканскую хоккейную общественность, вручившую Андрею по итогам сезона «Везина Трофи». Ну и все видели, что он показал в сборной на последнем чемпионате мира, героически отыграв матч за третье место против Чехии и принеся команде бронзу», — приводят слова Каменского «Известия».

Василевский подписал восьмилетний контракт с «Тампой»
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