Лундквист: Василевский и Бобровский — вратари топ-уровня НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал новые контракты российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского, отметив, что они являются одними из лучших в своём деле.

«Василевский и Бобровский — вратари топ-уровня, уже не один год доказывающие свой класс в НХЛ. Оба — лидеры в своих клубах и одни из лучших в своем деле. Думаю, для любого нападающего игра против Андрея и Сергея — настоящая головная боль», — приводят слова Лундквиста «Известия».

Напоним, что согласно недавно подписанному соглашению с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский заработает $ 76 млн за восемь сезонов. Сергей Бобровский этим летом перешёл во «Флориду Пантерз» из «Коламбус Блю Джекетс» и заключил семилетний контракт на $ 70 млн.

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