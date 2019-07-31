Лундквист: Василевский и Бобровский — вратари топ-уровня НХЛ
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал новые контракты российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского, отметив, что они являются одними из лучших в своём деле.
«Василевский и Бобровский — вратари топ-уровня, уже не один год доказывающие свой класс в НХЛ. Оба — лидеры в своих клубах и одни из лучших в своем деле. Думаю, для любого нападающего игра против Андрея и Сергея — настоящая головная боль», — приводят слова Лундквиста «Известия».
Напоним, что согласно недавно подписанному соглашению с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский заработает $ 76 млн за восемь сезонов. Сергей Бобровский этим летом перешёл во «Флориду Пантерз» из «Коламбус Блю Джекетс» и заключил семилетний контракт на $ 70 млн.
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