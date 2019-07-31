Кэллахан: один или два года отдыха не помогут. Я не вернусь на лёд

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Райан Кэллахан заявил, что, скорее всего, больше не сможет играть в хоккей.

«Если быть честным, то не думаю, что один или два года отдыха хоть как-то помогут. Судя по словам врачей и моему самочувствию, мне не кажется, что я смогу вернуться на лёд. Если бы не спина, я бы планировал играть… Хоть когда-нибудь. Мне хотелось быть с „Лайтнинг“», — сказал Кэллахан.

34-летний Кэллахан находится в списке травмированных на долгий срок. Нападающий близок к завершению карьеры из-за дегенеративного заболевания диска в поясничном отделе позвоночника. Контракт Кэллахана с годовой зарплатой $ 5,8 млн закончит действовать в конце сезона-2019/20.

В минувшем сезоне Кэллахан провёл 52 матча за «Тампу», в которых отметился 17 (7+10) очками. За американский клуб Райан выступал с 2014 года. Ранее он восемь лет представлял в Национальной хоккейной лиге «Нью-Йорк Рейнджерс».

30 июля 2019 года «Тампа» обменяла контракта Райана в «Оттаву», получив взамен голкипера Майка Кондона.