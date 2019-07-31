Коваленко: КХЛ хочет опередить НХЛ с внедрением чипов. Эксперимент сомнителен

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что лига готовит эксперимент с внедрением чип-технологии.

«По некоторым сообщениям, горячие головы хотят запустить так называемый чип-эксперимент. Могу сказать, что у многих хоккеистов это вызывает сильное беспокойство. Ещё до локаута в НХЛ пытались внедрить специальные устройства не только в шайбы, но и в форму хоккеистов. Эти устройства — чипы — считывали информацию и передавали сигнал, в том числе телевизионный. Насколько я знаю, эту идею не воспринял профсоюз НХЛ, после чего лига, не афишируя, была вынуждена от неё отказаться. Похоже, кто-то в КХЛ хочет опередить НХЛ с внедрением чипов. На наш взгляд, этот эксперимент крайне сомнителен.

Любой профессиональный хоккеист понимает, что инородное тело толщиной около сантиметра и размером с детскую шайбу, закрепленное на экипировке, — история крайне травмоопасная. Хоккей — рискованный вид спорта, столкновение с другим игроком, бортом, падение на лёд — все эти ситуации часто приводят к травмам. Чип, закрепл`нный на плече, спине или любой другой части тела? — дополнительный фактор риска. Это очевидно.



Могу сказать, что практически все игроки категорически против данной идеи. В случае травм возможны судебные процессы. Как это происходит в НХЛ, где, например, бывшие тафгаи выступили с коллективным иском к лиге, которая в свое время не информировала их о риске драк и не вела профилактическую работу по диагностике сотрясений мозга.



Также тут нужно учитывать именно российскую специфику. Решение о чипах — это сфера ответственности КХЛ, но контракты у нас по регламенту подписываются с работодателем, то есть клубом, который и будет отвечать по закону. Поэтому, на наш взгляд, у клубов КХЛ может появиться дополнительная головная боль», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.