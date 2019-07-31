Стало известно, когда «Калгари» переедет на новую арену
В 2024 году клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» переедет на новую арену, сообщает CBC.
Её строительство в равных долях профинансируют город и владельцы клуба. Общая стоимость проекта – $ 550 млн. Вместимость арены составит 19 тыс. зрителей. Арена будет располагаться в восточной части центра Калгари. Строительство стадиона начнётся в 2021 году и завершится через три года.
По условиям сделки, город будет владеть ареной и землёй, на которой её возведут, а Calgary Sports and Entertainment Corporation берёт на себя 100% всех расходов на содержание стадиона. Однако при этом вся прибыль будет уходить именно компании.
Нынешний стадион «Калгари» был построен в 1983 году. Он вмещает 19,2 тыс. зрителей.
Мэр Калгари: новая арена «Флэймз» должна приносить пользу жителям
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